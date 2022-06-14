РФ чекають проблеми з виробництвом зброї, незважаючи на великий бюджет, — розвідка Британії

Фінансування оборонної галузі Росії цього року збільшиться на 700 млрд рублів, проте замінити втрачену в Україні техніку буде складно через санкції.

Оборонний бюджет Росії збільшиться цього року приблизно на 20% через повномасштабну війну проти України, проте навіть за великого фінансування заповнити втрати військової техніки державі-агресору буде важко через санкції. Про це у вівторок, 14 червня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

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За даними британського відомства, 10 червня перший заступник голови колегії з питань військово-промислового комплексу заявив, що витрати РФ на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів (приблизно 8,5-10 млрд фунтів стерлінгів) або майже на 20%. Такі витрати дозволять повільно мобілізувати підприємства ВПК для задоволення попиту на фоні, стверджують у Міноборони Британії.

Розвідка вказала, що оборонна галузь зіткнеться з труднощами під час виробництва озброєння через наслідки введених проти РФ санкцій та відсутність необхідного досвіду. У повідомленні також йдеться про те, що Росія зіткнеться з труднощами під час виробництва високоякісної оптики та сучасної електроніки, через що замінити втрачену в Україні техніку буде складно.

Крім цього в розвідці повідомили, що основні зусилля війська РФ сконцентрували на наступ на Сєвєродонецькому напрямку, а західне угруповання сил держави-агресора вперше за кілька тижнів трохи просунулося у Харківській області.

[ + – ] Дані британської розвідки на 14 червня

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що американська держава готова надати Україні всю необхідну їй у війні проти РФ зброю.

Тим часом, американські журналісти повідомляли, що в Збройних сил України закінчуються боєприпаси, через що стримувати армію противника стає складніше.