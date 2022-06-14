Следственный комитет РФ ответил на запрос о гибели журналистки, попавшей под обстрел в Киеве

Россиянка Оксана Баулина снимала разрушения в столице Украины и попала под очередной обстрел оккупантов. Профсоюз журналистов РФ обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать ее гибель.

Профсоюз журналистов России получил ответ из Следственного комитета о гибели российской журналистки Оксаны Баулиной, попавшей под обстрел ВС РФ в Киеве. Об этом сообщается на официальном сайте профсоюзной организации.

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23 марта журналистка оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина попала под ракетный удар, когда освещала последствия предыдущего обстрела Подольского района. До этого она успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

Профсоюз журналистов России обратился в Следственный комитет РФ с просьбой провести расследование гибели девушки.

14 июня профсоюзная организация получила ответ, в котором говорится, что Следственный комитет "примет во внимание" полученные сведения и "они будут учтены при расследовании уголовного дела".

Однако, как подчеркивают в профсоюзе, такая формулировка не означает, что уголовное дело по факту гибели журналистки действительно возбуждено.

"Никакой информации об этом до сих пор нет", — подчеркнули в организации.

Напомним, 8 июня журналисты BBC попали под обстрел во время съемки сюжета на Донбассе. В ходе съемок российские войска начали обстрел кассетными боеприпасами, которые вынуждали корреспондентов прятаться в броневиках.

Ранее Фокус писал, что под обстрел возле Северодонецка попала съемочная группа Reuters. Под огонь попал автомобиль, в котором журналисты агентства Reuters направлялись для съемки репортажа о боях за Луганскую область.