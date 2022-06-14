Слідчий комітет РФ відповів на запит про загибель журналістки, яка потрапила під обстріл у Києві

Росіянка Оксана Бауліна знімала руйнування у столиці України та потрапила під черговий обстріл окупантів. Профспілка журналістів РФ звернулася до Слідчого комітету з проханням розслідувати її загибель.

Профспілка журналістів Росії отримала відповідь зі Слідчого комітету про загибель російської журналістки Оксани Бауліної, яка потрапила під обстріл ЗС РФ у Києві. Про це повідомляється на офіційному сайті профспілкової організації.

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23 березня журналістка опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна потрапила під ракетний удар, коли висвітлювала наслідки попереднього обстрілу Подільського району. До цього вона встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

Профспілка журналістів Росії звернулася до Слідчого комітету РФ з проханням провести розслідування загибелі дівчини.

14 червня профспілкова організація отримала відповідь, в якій йдеться, що Слідчий комітет "прийме до уваги" отримані відомості, "вони будуть враховані під час розслідування кримінальної справи".

Проте, як наголошують у профспілці, таке формулювання не означає, що кримінальну справу за фактом загибелі журналістки справді порушено.

"Жодної інформації про це досі немає", — наголосили в організації.

Нагадаємо, 8 червня журналісти ВВС потрапили під обстріл під час зйомки сюжету на Донбасі. Під час зйомок російські війська розпочали обстріл касетними боєприпасами, що змусило кореспондентів ховатися у броньовиках.

Раніше Фокус писав, що під обстріл біля Сєвєродонецька потрапила знімальна група Reuters. Під вогонь потрапив автомобіль, у якому журналісти агентства Reuters їхали для зйомки репортажу про бої за Луганську область.