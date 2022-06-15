На Западе рассматривают три сценария развития войны РФ против Украины, — CNN

Американские чиновники опасаются, что РФ использует территорию Донбасса для дальнейшего наступления вглубь украинской территории.

Чиновники стран Запада рассматривают три сценария развития полномасштабной войны РФ против Украины. Согласно одному из них, государство-агрессор будет постепенно захватывать территорию Донбасса. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, западные чиновники рассматривают такие сценарии:

Россия будет постепенно добиваться успехов в Донецкой и Луганской области, постоянно захватывая все новые населенные пункты;

Противостояние зайдет в тупик и противостояние затянется на месяцы или даже годы, что приведет к большому количеству жертв с обеих сторон и кризису, который обернется негативными последствиями для мировой экономики;

РФ может пересмотреть свои цели в этой войне, объявить о победе и пытаться снизить интенсивность боевых действий.

По словам собеседников издания, на данный момент последний сценарий кажется "не более чем принятием желаемого за действительное".

В случае, если России удастся закрепить свои успехи в наступлении на Донбассе, американские чиновники опасаются, что президент РФ Владимир Путин в результате сможет использовать эту территорию для наступления вглубь Украины. Власти на Западе считают, что российские войска находятся в более выгодном положении на востоке страны из-за количественного преимущества.

В то же время западные аналитики считают, что у Украины есть больше шансов отстоять Лисичанск Луганской области, чем Северодонецк. Однако на данный момент уже есть признаки того, что РФ попытается перерезать линии снабжения Лисичанска при наступлении с юго-востока.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщил, что для завершения войны ВСУ необходимо добиться паритета в вооружении за счет западных поставок. По его словам, Киеву необходимы 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2 тысячи единиц бронетехники, а также 1 тысяча беспилотников.

В свою очередь в Пентагоне подтвердили намерение поставлять Украине все необходимое ей вооружение.