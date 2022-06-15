На Заході розглядають три сценарії розвитку війни РФ проти України, — CNN

Американські чиновники побоюються, що РФ використовує територію Донбасу для подальшого наступу вглиб української території.

Чиновники країн Заходу розглядають три сценарії розвитку повномасштабної війни РФ проти України. Згідно з одним із них, держава-агресор поступово захоплюватиме територію Донбасу. Про це пише видання CNN із посиланням на джерела.

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За даними журналістів, західні чиновники розглядають такі сценарії:

Росія поступово досягатиме успіхів у Донецькій і Луганській області, постійно захоплюючи все нові населені пункти;

Протистояння зайде в глухий кут і затягнеться на місяці або навіть роки, що призведе до великої кількості жертв із обох сторін і кризи, що обернеться негативними наслідками для світової економіки;

РФ може переглянути свої цілі в цій війні, оголосити про перемогу та намагатися знизити інтенсивність бойових дій.

За словами співрозмовників видання, зараз останній сценарій здається "не більш ніж сприйняттям бажаного за дійсне".

У випадку, якщо Росії вдасться закріпити свої успіхи в наступі на Донбасі, американські чиновники побоюються, що президент РФ Володимир Путін у результаті зможе використати цю територію для наступу вглиб України. Влада на Заході вважає, що російські війська перебувають у вигіднішому становищі на сході країни через кількісну перевагу.

Водночас західні аналітики вважають, що Україна має більше шансів відстояти Лисичанськ Луганської області, ніж Сєвєродонецьк. Проте зараз уже є ознаки того, що РФ спробує перерізати лінії постачання Лисичанська на час із південного сходу.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що для завершення війни ЗСУ необхідно домогтися паритету в озброєнні за рахунок західних постачань. За його словами, Києву необхідні 1 тисяча гаубиць калібру 155 мм, 300 РСЗВ, 500 танків, 2 тисячі одиниць бронетехніки, а також 1 тисяча безпілотників.

У свою чергу в Пентагоні підтвердили намір постачати Україні все необхідне їй озброєння.