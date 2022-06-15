ВСУ уничтожили редкую инженерную машину российской армии (видео)

Николаевская артиллерия из 79-й отдельной бригады уничтожили путепрокладчик БАТ-2.

Артиллеристы николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2. Об этом сообщает командование ДШВ в Фейсбуке.

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Украинские военные уничтожили одну из редких машин российских войск БАТ-2. Ее уничтожила артиллерия 79-й ОДШБ метким ударом. Особенность машины заключается в том, что она предназначена для прокладки колонных путей, подготовки и содержанию военных дорог.

Создан БАТ-2 на базе тягача МТ-Т, а разработал его Харьковское конструкторское бюро машиностроения. Выпускалась машина малой серией. Поступал на вооружение инженерных войск. Эксплуатируется в ряде стран — Украина, РФ, Беларусь, Египет, Сирия и других. По открытым данным в ВСУ их находилось 53 единицы. Точное количество БАТ-2 в российской армии неизвестно.

По данным проекта Oryx, ВС РФ потеряли уже как минимум 5 таких инженерных машин. Три были уничтожены, а две захвачены ВСУ.

Напомним, 14 июня ВСУ уничтожили целую батарею вражеских РСЗО "Ураган". Отработали артиллеристы из 81-й бригады ДШВ.

13 июня артиллеристы 45-й отдельной артбригады уничтожили склад боеприпасов российских войск на Запорожском направлении.