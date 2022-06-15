ЗСУ знищили рідкісну інженерну машину російської армії (відео)

Миколаївська артилерія з 79-ї окремої бригади знищили шляхопрокладач БАТ-2.

Артилеристи миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили російський шляхопрокладач БАТ-2. Про це повідомляє командування ДШВ у Фейсбуці.

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Українські військові знищили одну із рідкісних машин російських військ БАТ-2. Її знищила артилерія 79-ї ОДШБ влучним ударом. Особливість машини полягає в тому, що вона призначена для прокладання колонних шляхів, підготовки та утримання військових доріг.

Створено БАТ-2 на базі тягача МТ-Т, а розробило його Харківське конструкторське бюро машинобудування. Випускалася машина малою серією. Надходив на озброєння інженерних військ. Експлуатується у низці країн — Україна, РФ, Білорусь, Єгипет, Сирія та інші. За відкритими даними у ЗСУ їх перебувало 53 одиниці. Точна кількість БАТ-2 у російській армії невідома.

За даними проєкту Oryx, ЗС РФ втратили вже як мінімум 5 таких інженерних машин. Три знищені, а дві захопили ЗСУ.

Нагадаємо, 14 червня ЗСУ знищили цілу батарею ворожих РСЗВ "Ураган". Відпрацювали артилеристи із 81-ї бригади ДШВ.

13 червня артилеристи 45-ї окремої артбригади знищили склад боєприпасів російських військ на Запорізькому напрямку.