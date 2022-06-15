Спецподразделение KRAKEN получило на вооружение бронемашины Alvis 4 (фото)

Спецтранспорт будет задействован для выполнения операций на территории Харьковской области.

Украинское спецподразделение KRAKEN, которое выполняет боевые задачи вместе с сотрудниками Главного управления разведки Минобороны, получило на вооружение бронированные автомобили Alvis 4. Снимок с новым транспортом опубликовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Мысягин.

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Бронированные автомобили Alvis 4, которые были переданы спецподразделению KRAKEN, уже получили распознавательные знаки в виде украинских флагов и официальной символики формирования. Спецтранспорт будет задействован для выполнения боевых задач на территории Харьковской области.

Alvis 4 — бронированный автомобиль, партия которых была доставлена в Украину в качестве военной помощи из Эстонии. Транспорт разрабатыватался не только в качестве бронетранспортера, но и машины, которая имеет защиту от мин для проведения операций в заминированных районах.

В нижней части Alvis 4 установлены специальные пластины, которые предназначены для отражения сильного взрыва снаряда. Стальная верхняя часть корпуса может быть бронирована практически в соответствии с требованиями, но зачастую она устойчива к огню из стрелкового оружия и обломкам боеприпасов.

Все пассажиры защищены пуленепробиваемыми окнами, а в люке на крыше при необходимости может быть установлен пулемет.

[ + – ] Подразделение KRAKEN получило бронемашины Alvis 4

Напомним, в Украине создали необычный внедорожник для нужд ВСУ. Четырехместное багги "Мамай", который уже успешно прошел испытание, может быть дополнен креплениями для пулемета или для носилок. Необычный внедорожник, по замыслу создателей, предназначен для осуществления разведки, доставки боекомплекта, вогневой поддержки или эвакуации раненых.

Также сообщалось, что в ближайшее время в Украину прибудет партия немецких САУ Panzerhaubitze 2000.