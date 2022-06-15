Спецпідрозділ KRAKEN отримав на озброєння бронемашину Alvis 4 (фото)

Спецтранспорт буде задіяно для виконання операцій на території Харківської області.

Український спецпідрозділ KRAKEN, який виконує бойові завдання разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міноборони, отримав на озброєння броньовані автомобілі Alvis 4. Знімок із новим транспортом опублікував народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін.

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Броньовані автомобілі Alvis 4, які були передані спецпідрозділу KRAKEN, уже отримали розпізнавальні знаки у вигляді українських прапорів та офіційної символіки формування. Спецтранспорт буде задіяно для виконання бойових завдань на території Харківської області.

Alvis 4 — броньований автомобіль, партія яких була доставлена в Україну як військова допомога з Естонії. Транспорт розроблявся не тільки як бронетранспортер, а й машина, яка має захист від мін для проведення операцій у замінованих районах.

У нижній частині Alvis 4 встановлені спеціальні пластини, призначені для відбиття сильного вибуху снаряда. Сталева верхня частина корпусу може бути броньована практично відповідно до вимог, але найчастіше вона стійка до вогню зі стрілецької зброї та уламків боєприпасів.

Усі пасажири захищені куленепробивними вікнами, а в люку на даху за потреби може бути встановлений кулемет.

[ + – ] Підрозділ KRAKEN отримав бронемашини Alvis 4

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