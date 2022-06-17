Журналисты NYT показали массовое захоронение мирных жителей в Лисичанске (фото)

Как отмечают украинские военные, пока не прибудут американские реактивные установки, артиллерия РФ будет оставаться безжалостной.

На стыке Лисичанска и Северодонецка появилась большая братская могила, в которой захоронено 300 мирных людей. Об этом сообщается в репортаже The New York Times.

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Все захороненные там — мирные жители, погибшие в результате обстрелов в последние месяцы войны в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном. Их приходится хоронить, свалив в кучу. У погибших нет родственников, которые бы могли забрать и похоронить их тела. Могилу не зарывают так как вся техника передана в ВСУ для сооружения защитных рубежей.

Рядовой Векленко, который вступил в ряды ВСУ с началом вторжения, говорит, что в братской могиле находится 300 тел. Умерших хоронят там с начала апреля. Могила находится рядом с холмами, где находятся украинские артиллеристы, защищающие Лисичанск. Как пишут журналисты, 16 июня гаубицы около часа работали по врагу ранним утром.

Точное число погибших мирных жителей в Северодонецке и Лисичанске неизвестно. По мере продвижения ВС РФ вглубь Северодонецка, потери в соседнем Лисичанске будут расти, если ВСУ не отступят.

По оценкам властей, в Лисичанске находится около 40 тысяч людей из 100 000. Ныне в городе нет электричества и мобильной связи. Жители города фактически отрезаны от внешнего мира.

Причина, по который люди не покидают свои дома разные — кто-то должен ухаживать за пожилыми родственниками, кто-то не хочет бросать домашних животных, а кто-то покидать родной дом.

У военных, как пишут авторы, есть один ответ на то, что будет дальше. Нужно дождаться американских ракетных систем, чтобы можно было уничтожать российскую артиллерию. Пока не будет этого оружия, артиллерия РФ будет безжалостна.

Напомним, батальон "Свобода" сообщал, что Северодонецк наполовину окружен. Однако приказа отступать у ВСУ нет, есть цель — отбить центр города.

Ранее пророссийский боевик заявлял, что в боях под Северодонецком у "ЛНР" из 600 бойцов выжило 30.