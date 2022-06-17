Журналісти NYT показали масове поховання мирних жителів у Лисичанську (фото)

Як зазначають українські військові, доки не прибудуть американські реактивні установки, артилерія РФ залишатиметься безжальною.

На стику Лисичанська та Сєвєродонецька з'явилася велика братська могила, де поховано 300 мирних людей. Про це повідомляється у репортажі The New York Times.

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Усі поховані там — мирні жителі, які загинули внаслідок обстрілів в останні місяці війни у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному. Їх доводиться ховати, зваливши до купи. У загиблих немає родичів, які б могли забрати та поховати їхні тіла. Могилу не заривають, оскільки вся техніка передана ЗСУ для спорудження захисних рубежів.

Рядовий Векленко, який вступив до лав ЗСУ з початком вторгнення, каже, що в братській могилі перебуває 300 тіл. Померлих ховають там із початку квітня. Могила знаходиться поруч із пагорбами, де знаходяться українські артилеристи, які захищають Лисичанськ. Як пишуть журналісти, 16 червня гаубиці майже годину працювали по ворогові рано-вранці.

Точна кількість загиблих мирних жителів у Сєверодонецьку та Лисичанську невідома. У міру просування ЗС РФ углиб Сєвєродонецька втрати в сусідньому Лисичанську зростатимуть, якщо ЗСУ не відступлять.

За оцінками влади, у Лисичанську перебуває приблизно 40 тисяч людей зі 100 000. Нині у місті немає електрики та мобільного зв'язку. Жителі міста фактично відрізані від зовнішнього світу.

Причина, через яку люди не залишають свої будинки різні — хтось повинен доглядати літніх родичів, хтось не хоче кидати домашніх тварин, а хтось залишати рідну домівку.

У військових, як пишуть автори, є одна відповідь на те, що буде далі. Потрібно дочекатися американських ракетних систем, щоб можна було знищувати російську артилерію. Поки не буде цієї зброї, артилерія РФ буде безжальною.

Нагадаємо, батальйон "Свобода" повідомляв, що Сєвєродонецьк наполовину оточений. Проте наказу відступати у ЗСУ немає, є мета відбити центр міста.

Раніше проросійський бойовик заявляв, що у боях під Сєвєродонецьком в "ЛНР" із 600 бійців вижило 30.