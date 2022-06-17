"Подходы изменились": Украина намерена возвращать Крым военным путем, — поспред президента

По словам Тамилы Ташевой, для возвращения оккупированного полуострова Украина будет использовать все методы, которые "на момент Х" будут нужны.

Украина может начать возвращение оккупированного Россией Крымского полуострова военным путем. Об этом заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в эфире марафона украинских телеканалов.

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По ее словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину подходы к этому вопросу изменились.

"Вопрос использования различных асимметричных мер, в том числе и элементов военных, они не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции. Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий тоже изменились", — заявила Ташева.

Политик подчеркнула, что для возвращения оккупированного полуострова Украина будет использовать все методы, которые "на момент Х" будут нужны.

"И, конечно, что для возвращения территорий будем использовать абсолютно все методы, которые на данный момент, то есть на момент "Х", назовем его так, будут нам нужны для возвращения этой территории", — добавила она.

Напомним, 16 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина намерена возвращать Крым с помощью оружия от Запада. По его словам, реакция Кремля освобождение даже не рассматривается, потому что это украинская территория.

В тот же день украинские разведчики рассказали, что раздобыли детальную техническую документацию "Крымского моста". В ГУР рассказали, что в документе имеется информация о рельефе, на котором построен мост, дорожном покрытии и опорах сооружения.

15 июня в ВСУ подтвердили, что также намерены уничтожить "Крымский мост". По словам генерала Дмитрия Марченко, Украина нанесет удар по мосту сразу же после получения необходимого оружия.