"Підходи змінилися": Україна має на меті повертати Крим військовим шляхом, — речник президента

За словами Тамілі Ташевої, для повернення окупованого півострова Україна використовуватиме всі методи, які "на момент Х" будуть потрібні.

Україна може розпочати повернення окупованого Росією Кримського півострова військовим шляхом. Про це заявила постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева в ефірі марафону українських телеканалів.

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За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України підходи до цього питання змінилися.

"Питання використання різних асиметричних заходів, зокрема й елементів військових, вони не виключалися у Стратегії деокупації та реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого та підходи до повернення територій теж змінилися", — заявила Ташева.

Політикиня наголосила, що для повернення окупованого півострова Україна використовуватиме всі методи, які "на момент Х" будуть потрібні.

"І, звичайно, що для повернення територій використовуватимемо абсолютно всі методи, які на цей час, тобто на момент "Х", назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території", — додала вона.

Нагадаємо, 16 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна має на меті повертати Крим за допомогою зброї від Заходу. За його словами, реакція Кремля звільнення навіть не розглядається, бо це українська територія.

Того ж дня українські розвідники розповіли, що здобули детальну технічну документацію "Кримського мосту". У ГУР розповіли, що в документі є інформація про рельєф, на якому побудований міст, дорожнє покриття та опори споруди.

15 червня у ЗСУ підтвердили, що також мають на меті знищити "Кримський міст". За словами генерала Дмитра Марченка, Україна завдасть удару по мосту відразу після отримання необхідної зброї.