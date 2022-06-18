ВСУ уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии РФ, — Цимбалюк

По информации журналиста, установить личности погибших не удается из-за полного обгорания тел и обрушения здания.

Украинская артиллерия уничтожила командный пункт управления 20-й общевойсковой армии РФ в Харьковской области. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

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Вчера, 17 июня артиллеристы ВСУ поразили командный пункт управления 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (военная часть 89425 из Воронежа).

По заявлению журналиста, весь личный состав, который находился там, погиб, а это более 40 человек:

высшее командное звено 20-й общевойсковой армии

дежурная смена 533 командно-разведывательного центра Главного разведуправления Генштаба РФ

"Личности погибших не могут установить по причине полного обгорания тел, а также обрушения здания", — резюмировал Цимбалюк.

20-я гвардейская краснознаменная армия входит в Западный военный округ. Базируется в Воронеже. Также части расположены в Белгородской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

Напомним, 9 июня Генштаб отрапортовал, что ВСУ практически полностью уничтожили 15-ю бригаду ВС РФ.

Вчера сообщалось, что ВСУ освободили еще одно село на изюмском направлении.