ЗСУ знищили пункт управління 20-jї загальновійськової армії РФ, — Цимбалюк

За інформацією журналіста, встановити особи загиблих не вдається через повне обгоряння тіл і обвалення будівлі.

Українська артилерія знищила командний пункт управління 20-ої загальновійськової армії РФ у Харківській області. Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

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Учора, 17 червня, артилеристи ЗСУ уразили командний пункт управління 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу (військова частина 89425 з Воронежа).

За заявою журналіста, весь особовий склад, який був там, загинув, а це понад 40 осіб:

вища командна ланка 20-ої загальновійськової армії;

чергова зміна 533 командно-розвідувального центру Головного розвідуправління Генштабу РФ.

"Особи загиблих не можуть встановити через повне обгоряння тіл, а також обвалення будівлі", — резюмував Цимбалюк.

20-а гвардійська червонопрапорна армія входить до Західного військового округу. Базується у Воронежі. Також частини розташовані в Білгородській, Курській, Смоленській і Брянській областях.

Нагадаємо, 9 червня Генштаб відрапортував, що ЗСУ практично повністю знищили 15-у бригаду ЗС РФ.

Учора повідомлялося, що ЗСУ звільнили ще одне село на Ізюмському напрямку.