Украинские военные поразили российский танк в кормовую часть (видео)
Противотанковый удар пришел в гусеницу и двигательный отсек. Вероятно, машина потеряла свою мобильность.
Бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ поразили российский танк из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба военных в Фейсбуке.
"Ничто так не поднимает настроение и боевой дух как такие видео. По-киношному", — пишут в бригаде.
На видео, заснятого с дрона, виден удар по российскому танку с символом "Z", который медленно двигался по открытой местности.
Как пишет "Милитарный", однозначно установить, что это за танк не удается, вероятно, это был Т-64 или Т-80. Противотанковое средство нанесло удар по кормовой части бронетехники. В том месте находится моторно-трансмиссионое отделение танка с двигателем и ведущими колесами, двигающие гусеницы.
Удар пришелся по ведущему колесу и гусеницы танка. Вражеская техника начала замедляться, однако достоверно неизвестно, что случилось с ней дальше.
Напомним, ВСУ захватили новую динамическую защиту ВС РФ, которую будут изучать украинские инженеры.
Ранее сообщалось, что в районе Попасной замечена колонна российских Т-62.