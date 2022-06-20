Украинские военные поразили российский танк в кормовую часть (видео)

Противотанковый удар пришел в гусеницу и двигательный отсек. Вероятно, машина потеряла свою мобильность.

Бойцы 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ поразили российский танк из гранатомета. Об этом сообщает пресс-служба военных в Фейсбуке.

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"Ничто так не поднимает настроение и боевой дух как такие видео. По-киношному", — пишут в бригаде.

На видео, заснятого с дрона, виден удар по российскому танку с символом "Z", который медленно двигался по открытой местности.

Как пишет "Милитарный", однозначно установить, что это за танк не удается, вероятно, это был Т-64 или Т-80. Противотанковое средство нанесло удар по кормовой части бронетехники. В том месте находится моторно-трансмиссионое отделение танка с двигателем и ведущими колесами, двигающие гусеницы.

Удар пришелся по ведущему колесу и гусеницы танка. Вражеская техника начала замедляться, однако достоверно неизвестно, что случилось с ней дальше.

Напомним, ВСУ захватили новую динамическую защиту ВС РФ, которую будут изучать украинские инженеры.

Ранее сообщалось, что в районе Попасной замечена колонна российских Т-62.