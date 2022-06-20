Українські військові уразили російський танк у кормову частину (відео)

Протитанковий удар припав на гусеницю та руховий відсік. Імовірно, машина втратила свою мобільність.

Бійці 10 окремої гірничо-штурмової бригади ЗСУ увразили російський танк із гранатомета. Про це повідомляє пресслужба військових у Фейсбуці.

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"Ніщо так не піднімає настрій і бойовий дух як такі відео. По-кіношному", — пишуть у бригаді.

На відео, зняте з дрона, видно удар по російському танку із символом "Z", який повільно рухався відкритою місцевістю.

Як пише "Мілітарний", однозначно встановити, що це за танк не вдається, ймовірно, це був Т-64 чи Т-80. Протитанковий засіб завдав удару по кормовій частині бронетехніки. Там знаходиться моторно-трансмісійне відділення танка з двигуном і колесами, що рухають гусениці.

Удар припав по провідному колесу та гусениці танка. Ворожа техніка почала сповільнюватися, проте достеменно невідомо, що сталося з нею далі.

Нагадаємо, ЗСУ захопили новий динамічний захист ЗС РФ, який вивчатимуть українські інженери.

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