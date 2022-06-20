Сил на деблокаду не хватало: "Азов" рассказал о помощи вертолетами защитникам Мариуполя
Украинские добровольцы решались отправляться на военных вертолетах в Мариуполь, чтобы помощь защитникам города, эвакуировать раненых и привезти медикаменты с боеприпасами.
Главный редактор "Цензор.НЕТ" опубликовал историю вертолетных рейдов полка "Азов" и ГУР Минобороны для помощи защитникам Мариуполя.
Руководство полка "Азов" постоянно прорабатывало варианты помощи защитникам окруженного Мариуполя. По началу вторжения все силы были брошены на оборону Киева. Однако уже тогда было понятно, что в Мариуполе недостаточно оружия для круговой обороны. Сильно хуже ситуация стала после падения Волновахи.
Рассматривались два варианта помощи бойцам в Мариуполе — военная деблокада и рейд в тылы под видом российских войск. Первый вариант становился все труднее из-за сосредоточения вражеских войск на окруженном городе. Второй вариант также был сложным из-за большой дистанции под видом ВС РФ.
Первый вертолет шел пустым
В полку "Азов" приняли решение совместно с военными из других ведомств проводить операцию на вертолетах в Мариуполь. Первый борт шел только со снабжением и медикаментами, а обратно он забрал раненых. Операция держалась в строжайшей секретности.
Первая операция прошла успешно, вертолет забрал раненых и доставил оружие с припасами. Все последующие операции шли уже с десантом, состоящий исключительно с добровольцами. По вражеской территории приходилось лететь 40 минут. В основном вылеты проходили ночью.
По словам замкомандира ССО "Азов" Владислава Соболевского, для командира мариупольского гарнизона "Редиса" операция несла и моральный характер. Важно было чувствовать, что их никто не бросил.
Вертолетами удалось эвакуировать десятки раненых бойцов
Всего в Мариуполь удалось перебросить 72 добровольца, среди них были врачи и медсестра. Вместо них на борт погружали самых тяжелых раненых, которым невозможно было помочь на месте.
На третий раз рейда ВС РФ смогли сбить вертолет. Выжило двое бойцов — один из полка "Азов" и один сотрудник ГУР. Ныне они в плену. На борту погибло 12 раненых и весь экипаж.
Каждый раз проводить воздушную операцию становилось все сложнее ВС РФ смогли приспособиться к таким ночным рейдам. Поэтому стало ясно, что операция стала невозможной.
Напомним, над вызволением защитников Мариуполя работает военная разведка. В плену у ВС РФ находится 2500 бойцов.
Ранее в СМИ сообщали, что ВСУ пытались провести военную деблокаду "Азовстали", однако безуспешно.