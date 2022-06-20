Сил на деблокаду не хватало: "Азов" рассказал о помощи вертолетами защитникам Мариуполя

Украинские добровольцы решались отправляться на военных вертолетах в Мариуполь, чтобы помощь защитникам города, эвакуировать раненых и привезти медикаменты с боеприпасами.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" опубликовал историю вертолетных рейдов полка "Азов" и ГУР Минобороны для помощи защитникам Мариуполя.

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Руководство полка "Азов" постоянно прорабатывало варианты помощи защитникам окруженного Мариуполя. По началу вторжения все силы были брошены на оборону Киева. Однако уже тогда было понятно, что в Мариуполе недостаточно оружия для круговой обороны. Сильно хуже ситуация стала после падения Волновахи.

Рассматривались два варианта помощи бойцам в Мариуполе — военная деблокада и рейд в тылы под видом российских войск. Первый вариант становился все труднее из-за сосредоточения вражеских войск на окруженном городе. Второй вариант также был сложным из-за большой дистанции под видом ВС РФ.

[ + – ] Максим Жорин "Мосе" - экс-командир полка "Азов" принимал участие в разаботке операции

Первый вертолет шел пустым

В полку "Азов" приняли решение совместно с военными из других ведомств проводить операцию на вертолетах в Мариуполь. Первый борт шел только со снабжением и медикаментами, а обратно он забрал раненых. Операция держалась в строжайшей секретности.

[ + – ] Приземление вертолета на территории "Азовстали"

Первая операция прошла успешно, вертолет забрал раненых и доставил оружие с припасами. Все последующие операции шли уже с десантом, состоящий исключительно с добровольцами. По вражеской территории приходилось лететь 40 минут. В основном вылеты проходили ночью.

[ + – ] Военные на борту Ми-8

По словам замкомандира ССО "Азов" Владислава Соболевского, для командира мариупольского гарнизона "Редиса" операция несла и моральный характер. Важно было чувствовать, что их никто не бросил.

Вертолетами удалось эвакуировать десятки раненых бойцов

Всего в Мариуполь удалось перебросить 72 добровольца, среди них были врачи и медсестра. Вместо них на борт погружали самых тяжелых раненых, которым невозможно было помочь на месте.

На третий раз рейда ВС РФ смогли сбить вертолет. Выжило двое бойцов — один из полка "Азов" и один сотрудник ГУР. Ныне они в плену. На борту погибло 12 раненых и весь экипаж.

[ + – ] Погрузка раненых для эвакуации

Каждый раз проводить воздушную операцию становилось все сложнее ВС РФ смогли приспособиться к таким ночным рейдам. Поэтому стало ясно, что операция стала невозможной.

Напомним, над вызволением защитников Мариуполя работает военная разведка. В плену у ВС РФ находится 2500 бойцов.

Ранее в СМИ сообщали, что ВСУ пытались провести военную деблокаду "Азовстали", однако безуспешно.