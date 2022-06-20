Сил на деблокаду не вистачало: "Азов" розповів про допомогу гелікоптерами захисникам Маріуполя

Українські добровольці наважувалися вирушати на військових гелікоптерах до Маріуполя, щоб допомогти захисникам міста, евакуювати поранених та привезти медикаменти з боєприпасами.

Головний редактор "Цензор.НЕТ" опублікував історію вертолітних рейдів полку "Азов" та ГУР Міноборони для допомоги захисникам Маріуполя.

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Керівництво полку "Азов" постійно опрацьовувало варіанти допомоги захисникам оточеного Маріуполя. На початку вторгнення всі сили було кинуто на оборону Києва. Проте вже тоді було зрозуміло, що у Маріуполі недостатньо зброї для кругової оборони. Ситуація погіршилася після падіння Волновахи.

Розглядалися два варіанти допомоги бійцям у Маріуполі — деблокада та рейд у тили під виглядом російських військ. Перший варіант ставав дедалі важчим через зосередження ворожих військ на оточеному місті. Другий варіант також був складним через велику дистанцію під виглядом ЗС РФ.

[ + – ] Максим Жорін "Мосе" — екскомандир полку "Азов" брав участь у розробці операції

Перший гелікоптер йшов порожнім

У полку "Азов" вирішили спільно з військовими з інших відомств проводити операцію на гелікоптерах до Маріуполя. Перший борт йшов лише з постачанням та медикаментами, а назад він забрав поранених. Операція трималася в найсуворішій секретності.

[ + – ] Приземлення вертольота на території "Азовсталі"

Перша операція пройшла успішно, гелікоптер забрав поранених та доставив зброю із припасами. Всі наступні операції йшли вже з десантом, що складався виключно з добровольців. Ворожою територією доводилося летіти 40 хвилин. Здебільшого гелікоптери проходили вночі.

[ + – ] Військові на борту Мі-8

За словами замкомандира СЗГ "Азов" Владислава Соболевського, для командира маріупольського гарнізону "Редіс" операція несла і моральний характер. Важливо було відчувати, що їх ніхто не покинув.

Гелікоптерами вдалося евакуювати десятки поранених бійців

Загалом у Маріуполь вдалося перекинути 72 добровольців, серед них були лікарі та медсестра. Натомість на борт вантажили найважчих поранених, яким неможливо було допомогти на місці.

Втретє рейд ЗС РФ зміг збити гелікоптер. Вижило двоє бійців — один із полку "Азов" та один співробітник ГУР. Нині вони у полоні. На борту загинуло 12 поранених та весь екіпаж.

[ + – ] Завантаження поранених для евакуації

Щоразу проводити повітряну операцію ставало дедалі складніше ЗС РФ змогли пристосуватися до таких нічних рейдів. Тому стало ясно, що операція стала неможливою.

Нагадаємо, над визволенням захисників Маріуполя працює військова розвідка. У полоні у ЗС РФ перебуває 2500 бійців.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що ЗСУ намагалися провести військову деблокаду "Азовсталі", проте безуспішно.