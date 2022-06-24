Ракеты Harpoon на службе ВСУ: как изменилось соотношение сил в Черном море

Наличие у ВСУ противокорабельных ракет Harpoon предотвращает операции российской армии по высадке десанта на черноморском побережье.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телемарафона дал оценку соотношению сил воюющих сторон в Черном море после предоставления Украине противокорабельных ракет Harpoon. По его мнению, наличие этих систем значительно усилило позиции ВСУ и сделало невозможным проведения противником десантных операций на побережье Черного моря. Об этом сообщает агентство УНИАН.

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"Что касается ситуации в море, она претерпела значительные изменения на момент получения Украиной противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения до 120 км", — сказал Снегирев.

Кроме того эксперт отметил, что после заявления Путина о нанесении удара по центрам принятия решений (ЦПР), россияне могут активизировать ракетный террор, продолжая обстреливать украинские города. Однако с наличием систем HIMARS с дальностью до 80 км ВСУ могут адекватно отвечать.

"После получения Украиной РСЗО HIMARS с дальностью до 80 км мы можем говорить о так называемой тактике "ракетного копья". То есть на каждый ракетный обстрел по территории Украины мы можем отвечать аналогичными действиями", — пояснил Снегирев.

По его словам, украинские военные будут самостоятельно выбирать цели, которые нужно выбрать для атаки. Тем более представители посольства США в Украине заявили, что выбор целей для нанесения ударов дальнобойными РСЗО HIMARS — это прерогатива Вооруженных сил Украины.

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Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море

Напомним, что 20 июня ВСУ нанесли удар по буровым платформам на Черноморском шельфе, которые известны как "вышки Бойко". Платформы расположены примерно в 50 км от острова Змеиный, где оккупанты разместили большой арсенал различного вооружения.

Украина 28 мая получила на вооружение противокорабельные ракеты Harpoon. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, четыре таких ракеты способны потопить военный крейсер.