Ракети Harpoon на службі ЗСУ: як змінилося співвідношення сил у Чорному морі

Наявність у ЗСУ протикорабельних ракет Harpoon запобігає операціям російської армії з висадки десанту на чорноморському узбережжі.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телемарафону дав оцінку співвідношенню сил воюючих сторін у Чорному морі після надання Україні протикорабельних ракет Harpoon. На його думку, наявність цих систем значно посилило позиції ЗСУ та унеможливило проведення противником десантних операцій на узбережжі Чорного моря. Про це повідомляє агентство УНІАН.

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"Щодо ситуації в морі, вона зазнала значних змін на момент отримання Україною протикорабельних ракет Harpoon з дальністю ураження до 120 км", — сказав Снєгирьов.

Крім того, експерт зазначив, що після заяви Путіна про завдання удару по центрах прийняття рішень (ЦПР), росіяни можуть активізувати ракетний терор, продовжуючи обстрілювати українські міста. Однак із наявністю систем HIMARS з дальністю до 80 км ЗСУ можуть адекватно відповідати.

"Після отримання Україною РСЗВ HIMARS з дальністю до 80 км ми можемо говорити про так звану тактику "ракетного списа". Тобто на кожен ракетний обстріл по території України ми можемо відповідати аналогічними діями", — пояснив Снєгирьов.

За його словами, українські військові самостійно вибиратимуть цілі, які потрібно обрати для атаки. Тим більше представники посольства США в Україні заявили, що вибір цілей для завдання ударів далекобійними РСЗВ HIMARS — це прерогатива Збройних Сил України.

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Вишки Бойка. Що насправді підірвали ЗСУ в Чорному морі

Нагадаємо, що 20 червня ЗСУ завдали удару по бурових платформах на Чорноморському шельфі, які відомі як "вежі Бойка". Платформи розташовані приблизно за 50 км від острова Зміїний, де окупанти розмістили великий арсенал різного озброєння.

Україна 28 травня отримала на озброєння протикорабельні ракети Harpoon. Як повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, чотири такі ракети здатні потопити військовий крейсер.