Вишки Бойка. Що насправді підірвали ЗСУ в Чорному морі
"Головна цінність цих платформ для Росії полягала зовсім не у видобутку газу. А в тому, що ці вишки були мілітаризовані". Думка.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Те, що наша армія зруйнувала "вишки Бойка", інакше як великою перемогою не назвеш. Бо головна цінність цих платформ для Росії полягала зовсім не у видобутку газу. Їхня основна функція — місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО. Також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти Російської Федерації.
Крім того, великий радарний та магнітний "засвіт", який давали вишки, прикривали кораблі РФ ЧФ від нашого озброєння.
Синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний – це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських спроможностей від наших територіальних вод.
Якщо ми будемо здатні відбити Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, ми матимемо шанси добити до Севастопольської бухти. Отже — порушити саме питання існування Чорноморського флоту РФ.
Дай Боже, щоб усе вдалося!Важливо