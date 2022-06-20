Вишки Бойка. Що насправді підірвали ЗСУ в Чорному морі

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Те, що наша армія зруйнувала "вишки Бойка", інакше як великою перемогою не назвеш. Бо головна цінність цих платформ для Росії полягала зовсім не у видобутку газу. Їхня основна функція — місце базування російського військового електронного обладнання, радарних комплексів та ППО. Також звідти, як із бази, здійснював свою диверсійну діяльність спецназ морської піхоти Російської Федерації.

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Крім того, великий радарний та магнітний "засвіт", який давали вишки, прикривали кораблі РФ ЧФ від нашого озброєння.

Синхронне ураження вишок разом із ударом по острову Зміїний – це потужна заявка України на відкидання російських воєнно-морських спроможностей від наших територіальних вод.

Якщо ми будемо здатні відбити Херсонську область та отримаємо необхідну далекобійну зброю, ми матимемо шанси добити до Севастопольської бухти. Отже — порушити саме питання існування Чорноморського флоту РФ.

Дай Боже, щоб усе вдалося!

Джерело.

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