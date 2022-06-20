Випускати чи ні за кордон. Що робити з ІТ-фахівцями, які хочуть виїхати

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Коли з'являються касти вибраних, до нічого хорошого це не призводить. Якщо ІТ-фахівцям потрібно виїжджати за кордон, то чому не дозволити те саме маркетологам, працівникам туристичної сфери та багатьом іншим, хто зараз не може знайти собі роботу в Україні?

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Крім того, як проконтролювати, що виїжджатимуть саме справжні айтішники, а не липові? Адже ми не маємо ні сертифікації, ні "єдиного реєстру айтішників". Навряд чи прикордонники проситимуть написати "вихідний код" для підтвердження кваліфікації під час проходження прикордонного контролю.

Ми ризикуємо отримати потужний рух "усі ми айтішники" на сотні тисяч людей.

І тоді в нас на кордоні можна буде побачити тисячі людей "а-ля Сухоруков", які їдуть на "конференцію з комп'ютерних технологій".

У цьому пості я не обговорюю саму тему заборони на виїзд. Я говорю про доцільність політики винятку з правила. Особисто для мене справжня причина того, що відбувається, зрозуміла. Є потужне лобі компаній із сектора ІТ, які хочуть вивезти з України свій персонал. Чи потрібно відкривати цей ящик Пандори?

Джерело.

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