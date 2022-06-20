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Мнения Российско-украинская война

Выпускать за рубеж или нет. Что делать с IТ-специалистами, которые хотят выехать

"В Украине рассматривают возможность предоставления права выезда за границу работникам IТ-сектора. На мой взгляд, создание таких исключений из правила нарушат само правило. Ведь ограничения во время войны работают лишь в координатах полной общественной солидарности". Мнение.

Алексей Кущ
Алексей Кущ
Экономист, финансовый аналитик
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Граница Украины
Представители IT-сектора лоббируют изменения правил, которые позволят им вывезти своих сотрудников за рубеж

Когда появляются касты избранных, ни к чему хорошему это не приводит. Если IТ-специалистам нужно выезжать за границу, то почему не разрешить то же самое маркетологам, работникам туристической сферы и многим другим, кто сейчас не может найти себе работу в Украине?

Кроме того, как проконтролировать, что выезжать будут именно настояшие айтишники, а не липовые? Ведь у нас нет ни сертификации, ни "единого реестра айтишников". Вряд ли пограничники будут просить написать "исходный код" для подтверждения квалификации во время прохождения пограничного контроля.

Мы рискуем получить мощное движение "все мы айтишники" на сотни тысяч человек.

И тогда у нас на границе можно будет увидеть тысячи людей "а-ля Сухоруков", которые едут на "конференцию по компьютерным технологиям".

В данном посте я не обсуждаю саму тему запрета на выезд. Я говорю о целесообразности политики исключения из правил. Лично для меня истинная причина происходящего понятна. Есть мощное лобби компаний из сектора IТ, которые хотят вывезти из Украины свой персонал. Нужо ли нам открывать этот ящик Пандоры?

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