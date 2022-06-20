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Мнения Российско-украинская война

Вышки Бойко. Что на самом деле взорвали ВСУ в Черном море

"Главная ценность этих платформ для России заключалась вовсе не в добыче газа. А в том, что эти вышки были милитаризованы". Мнение.

Сергей Высоцкий
Сергей Высоцкий
Журналист
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Вышка Бойко, горит, огонь, море
"Вышки Бойко", которые Россия украла у Украины и превратила в военную базу, сегодня уничтожены ВСУ

То, что наша армия разрушила "вышки Бойко", иначе как великой победой не назовешь. Ибо главная ценность этих платформ для России заключалась вовсе не в добыче газа. Их основная функция — место базирования российского военного электронного оборудования, радарных комплексов и ПВО. Также оттуда, как с базы, осуществлял свою диверсионную деятельность спецназ морской пехоты Российской Федерации.

Кроме того, большой радарный и магнитный "засвет", который давали вышки, прикрывали корабли РФ ЧФ от нашего вооружения.

Синхронное поражение вышек вместе с ударом по острову Змеиный – это мощная заявка Украины на отражение российских военно-морских возможностей действовать в наших территориальных водах.

Если мы будем способны отбить Херсонскую область и получим необходимое дальнобойное оружие, у нас будут шансы добить до Севастопольской бухты. Следовательно — поднять вопрос самого существования Черноморского флота РФ.

Дай Бог, чтобы все удалось!

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