Обстрелы Харькова: ВС РФ попали в Индустриальный район, есть раненые (фото)

Снаряды попали в частный сектор, один из пострадавших – в тяжелом состоянии. Мэр Харькова подчеркивает, что в День Конституции российская армия с особой жестокостью бомбит украинские города.

Российские оккупанты 28 июня обстреляли Индустриальный район Харькова, по предварительным данным, пострадали 5 человек. Об этом написал в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

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Из-за попадания снарядов возник пожар на одном из предприятий. Состояние раненых – среднее, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, отметил глава ОВА.

"Данные обновляются. Просим без необходимости не выходить на улицы города. Берегите себя и своих близких", – предупредил Синегубов.

Из-за обстрела огонь распространился на площадь около 50 кв. метров, пожар тушили 3 единицы техники и около 15 пожарных. Снаряды частично разрушили жилой дом и другие здания частного сектора, также поврежден легковой автомобиль, отметили в главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

Немышлянская окружная прокуратура Харькова начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Материалы уголовного производства передадут управлению СБУ в Харьковской области.

[ + – ] Харьков отстреливают "по часам"

День Конституции Украины – армия РФ с особой жестокостью бомбит города

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона заявил, что в День Конституции Украины армия РФ с особой жестокостью бомбит украинские города.

"Потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию", – добавил он.

Тактика ВС РФ в последнее время, по оценке градоначальника, заключается обстрелах Харькова "по часам".

"Есть утренняя бомбардировка, есть дневная и есть ночная бомбардировка. Причем это все происходит с земли, из Российской Федерации, с территории Белгородской области. Все это взлетает и торпедирует нас", – объяснил он.

Агрессор хочет запугать людей и прекратить нормальное течение жизни в городе, заключил Терехов.

Фокус ранее писал о попадании российских ракет по жилым домам в Немышлянском и Холодногорском районах Харькова 26 июня, тогда 2 харьковчан госпитализировали.

Войска РФ 25 июня обстреляли Национальный научный центр Харьковского физико-технического института. В его помещении находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов".