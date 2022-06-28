Обстріли Харкова: ЗС РФ влучили в Індустріальний район, є поранені (фото)

Снаряди влучили в приватний сектор, один із постраждалих — у тяжкому стані. Мер Харкова наголошує, що в День Конституції російська армія з особливою жорстокістю бомбардує українські міста.

Російські окупанти 28 червня обстріляли Індустріальний район Харкова, за попередніми даними, постраждали 5 людей. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

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Через потрапляння снарядів виникла пожежа на одному з підприємств. Стан поранених — середній, один із них госпіталізований у тяжкому стані, зазначив голова ОВА.

"Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Бережіть себе та своїх близьких", — попередив Синєгубов.

Через обстріл вогонь поширився на площу приблизно 50 кв. метрів, пожежу гасили 3 одиниці техніки та 15 пожежників. Снаряди частково зруйнували житловий будинок та інші будівлі приватного сектору, також пошкоджено легковий автомобіль, зазначили в головному управлінні ДСНС у Харківській області.

Немишлянська окружна прокуратура Харкова розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Матеріали кримінального провадження передадуть управлінню СБУ в Харківській області.

[ + – ] Харків обстрілюють "по годинах"

День Конституції України — армія РФ з особливою жорстокістю бомбардує міста

Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону заявив, що в День Конституції України армія РФ з особливою жорстокістю бомбардує українські міста.

"Бо вони із самого першого дня хочуть винищити нас як націю", — додав він.

Тактика ЗС РФ останнім часом, за оцінкою градоначальника, полягає в обстрілах Харкова "по годинах".

"Є ранкове бомбардування, є денне і є нічне бомбардування. Причому це все відбувається із землі, з Російської Федерації, з території Бєлгородської області. Все це злітає і торпедує нас", — пояснив він.

Агресор хоче залякати людей і припинити нормальний перебіг життя в місті, сказав Терехов.

Фокус раніше писав про влучення російських ракет по житлових будинках у Немишлянському та Холодногірському районах Харкова 26 червня, тоді 2 харків'ян госпіталізували.

Війська РФ 25 червня обстріляли Національний науковий центр Харківського фізико-технічного інституту. У його приміщенні знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".