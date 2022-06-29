ВС РФ обстреляли Николаев и разрушили жилую многоэтажку, есть жертвы

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, уже известно о трех погибших, еще пятеро получили ранения, в том числе сотрудник ГСЧС.

Российские военные обстреляли Николаев, утром в городе слышали мощные взрывы. В результате атаки ВС РФ было попадание в жилую многоэтажку города. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Синкевич в Telegram.

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По его словам, на месте продолжается поисково-спасательная операция, работают сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, медики и коммунальщики.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, что по состоянию на 8:20, в результате удара по жилому дому трое людей погибло, еще пятеро ранены, в том числе сотрудник ГСЧС.

Напомним, 28 июня армия России обстреляла Криворожскую ТЭС из ствольной артиллерии. Также были попадания по Великой Костромке и Зеленодольску в Криворожском районе.

В тот же день ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепру. По городу выпустили 6 крылатых ракет, 3 из которых сбило ПВО. Одна из ракет разрушила местное СТО, также была повреждена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие.

26 июня Россия выпустила 14 ракет по Киеву и области. В результате удара был уничтожен жилой дом города. Ракета разрушила девятиэтажку — семилетнюю девочку достали из-под завалов, а ее мать зажало бетонной плитой.