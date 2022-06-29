ЗС РФ обстріляли Миколаїв і зруйнували житлову багатоповерхівку, є жертви

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, вже відомо про трьох загиблих, ще п'ятеро отримали поранення, у тому числі співробітник ДСНС.

Російські військові обстріляли Миколаїв, зранку в місті чули сильні вибухи. Внаслідок атаки ЗС РФ було потрапляння в житлову багатоповерхівку міста. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

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За його словами, на місці триває пошуково-рятувальна операція, працюють співробітники служби надзвичайних ситуацій, медики та комунальники.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що станом на 8:20 унаслідок удару по житловому будинку троє людей загинуло, ще п'ятеро поранені, зокрема співробітника ДСНС.

Нагадаємо, 28 червня армія Росії обстріляла Криворізьку ТЕС зі ствольної артилерії. Також були потрапляння у Великій Костромці та Зеленодольську в Криворізькому районі.

У той же день ЗС РФ завдали ракетного удару по Дніпру. По місту випустили 6 крилатих ракет, 3 з яких збило ППО. Одна з ракет зруйнувала місцеве СТО, також було пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

26 червня Росія випустила 14 ракет по Києву й області. Внаслідок удару було знищено житловий будинок міста. Ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку — семирічну дівчинку дістали з-під завалів, а її мати затиснуло бетонною плитою.