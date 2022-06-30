ВСУ показали работу украинских снайперов по российским военным (видео)

В Силах специальных операций рассказали, что боец ВСУ подождал, пока вражеские солдаты соберутся в кучу, а затем неожиданно нажал на курок.

Силы специальных операций показали, как украинский снайпер бьет по российским оккупантам на фронте. Боец ВСУ подождал, пока военные России соберутся в кучу, а затем неожиданно нажал на курок. Соответствующее видео ССО опубликовали на своем Telegram-канале.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В армии Украины рассказали, что россияне не подозревая, что они находятся под прицелом снайпера, свободно передвигались по незащищенной местности. Судя по видео, по украинской территории шли шестеро российских солдат, которые попали под огонь.

"Россияне сами вышли на встречу пулям, вовремя и точно выпущенным по ним снайпером ССО Украины", — заявили украинские военные.

Сообщается, что кадры были сняты бойцами ВСУ на одном из направлений, где работают военные Сил специальных операций. Однако точное место происходящих событий не уточняется.

Напомним, 29 объединенные силы показали польские самоходные артиллерийские установки Krab на фронте. На вооружении украинской армии находится 18 самоходных САУ которые с 9 июня выполняют боевые задачи.

Ранее, 18 мая стало известно, что украинские военные уничтожили одного из лучших российских снайперов. Это уроженец Забайкальского края Сергей Царьков, он считался лучшим снайпером бригады.

13 мая ССО Украины показали, как с предельной точностью уничтожили снайперскую пару из миномета. Бойцы 73-го центра морских спецопераций уничтожили россиян тремя минами.