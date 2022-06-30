ЗСУ показали роботу українських снайперів по російських військових (відео)

У Силах спеціальних операцій розповіли, що боєць ЗСУ почекав, доки ворожі солдати зберуться до купи, а потім несподівано натиснув на курок.

Сили спеціальних операцій показали, як український снайпер б'є по російських окупантах на фронті. Боєць ЗСУ почекав, поки військові Росії зберуться до купи, а потім зненацька натиснув на курок. Відповідне відео ССО опублікували на своєму Telegram-каналі.

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В армії України розповіли, що росіяни не підозрюючи, що вони перебувають під прицілом снайпера, вільно пересувалися незахищеною місцевістю. Судячи з відео, по українській території йшло шестеро російських солдатів, які потрапили під вогонь.

"Росіяни самі вийшли на зустріч кулям, вчасно і точно випущеним по них снайпером ССО України", — заявили українські військові.

Повідомляється, що кадри зняли бійці ЗСУ на одному з напрямків, де працюють військові Сил спеціальних операцій. Однак точне місце подій, що відбуваються, не уточнюється.

Нагадаємо, 29 об'єднаних сил показали польські самохідні артилерійські установки Krab на фронті. На озброєнні української армії перебуває 18 самохідних САУ, які з 9 червня виконують бойові завдання.

Раніше, 18 травня стало відомо, що українські військові знищили одного з найкращих російських снайперів. Це уродженець Забайкальського краю Сергій Царьков, який вважався найкращим снайпером бригади.

13 травня ССО України показали, як із граничною точністю знищили снайперську пару з міномета. Бійці 73 центру морських спецоперацій знищили росіян трьома мінами.