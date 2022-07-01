Путин готовился к вторжению в Украину год и может воевать еще долго, — Шольц

Канцлер Германии рассказал, что никто не знает, когда война в Украине закончится, ведь глава Кремля готов к продолжительным боевым действиям.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин готовился к вторжению в Украину как минимум год. Вероятно, Россия может воевать против Украины еще долгое время. Об этом немецкий политик заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

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По его словам, никто не знает, когда на территории Украины закончатся боевые действия, ведь глава Кремля готов к продолжительным боевым действиям.

"Я думаю, что решение начать эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше, потому что он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", — заявил немецкий канцлер.

Олаф Шольц также добавил, что Владимир Путин осознает, что российская экономика ощущает санкции Запада.

"Это действительно причиняет ему боль, и Путин понимает глубокое воздействие наших санкций на его экономику. Это сейчас происходит со страной, которая не настолько развита и действительно нуждается во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики", — добавил он.

Напомним, 30 июня замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что усиление санкций против России может расцениваться как объявление войны. По его словам, это является актом агрессии против страны и Москва имеет право на самооборону.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал, что у Владимира Зеленского есть план освобождения территории Украины до конца 2022 года. Британский политик отметил то, что ВСУ показали удивительную способность давать отпор превосходящим силам врага.

27 июня СМИ сообщали, что Зеленский в обращении к лидерам G7 заявил о желании закончить войну с Россией до наступления зимы. По словам президента, боевые действия нужно закончить в этом году, а для этого лидерам стран "Большой семерки" нужно постараться.