Путін готувався до вторгнення в Україну рік і може воювати ще довго, — Шольц

Канцлер Німеччини розповів, що ніхто не знає, коли війна в Україні закінчиться, адже глава Кремля готовий до тривалих бойових дій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Володимир Путін готувався до вторгнення в Україну щонайменше рік. Ймовірно, що Росія може воювати проти України ще довгий час. Про це німецький політик заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News.

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За його словами, ніхто не знає, коли на території України закінчаться бойові дії, адже глава Кремля готовий до тривалих бойових дій.

"Я думаю, що рішення розпочати цю війну ухвалено за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго", — заявив німецький канцлер.

Олаф Шольц також додав, що Володимир Путін розуміє, що російська економіка відчуває санкції Заходу.

"Це справді завдає йому біль, і Путін розуміє глибокий вплив наших санкцій на його економіку. Це зараз відбувається з країною, яка не настільки розвинена і справді потребує всіх технологій іншого світу для того, щоб мати аналогічний рівень життя і мати шанс бути частиною зростання світової економіки", — додав він.

Нагадаємо, 30 червня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій проти Росії може розцінюватися як оголошення війни. За його словами, це є актом агресії проти країни, і Москва має право на самооборону.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розповів, що Володимир Зеленський має план звільнення території України до кінця 2022 року. Британський політик наголосив на тому, що ЗСУ показали дивовижну здатність давати відсіч силам ворога, які переважають.

27 червня ЗМІ повідомляли, що Зеленський у зверненні до лідерів G7 заявив про бажання закінчити війну з Росією до настання зими. За словами президента, бойові дії потрібно закінчити цього року, а для цього лідерам країн "Великої сімки" треба постаратися.