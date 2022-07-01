ВСУ нанесли удар по складам РФ в оккупированной Ясиноватой (видео)

Ясиноватая — это важный железнодорожный узел для войск врага, поэтому в соцсетях сообщают, что удар был и по железной дороге.

Во временно оккупированной Ясиноватой, что недалеко от Донецка горит склад с боеприпасами. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте IgorGirkin, отслеживающий российско-украинскую войну.

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Указывается, что удары были нанесены по железнодорожному узлу, который активно используется войсками РФ для транспортировки техники и оборудования. Также есть информация, что в результате ударов загорелся склад с боеприпасами.

Пророссийские боевики утверждают, что по Ясиноватой нанесли удар 155-мм артиллерией и из РСЗО "Град". Всего было выпущено 5 снарядов и 10 ракет.

[ + – ] Пожар в Ясиноватой

На момент написания новости официальной информации от Министерства обороны Украины нет.

Напомним, СМИ показали, куда может добивать украинская артиллерия M777, HIMARS и ОТРК "Точка-У". Также сообщалось, что украинский дрон "Валькирия" помог ВСУ уничтожить склад боеприпасов.