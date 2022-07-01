ЗСУ завдали удару по складах РФ в окупованій Ясинуватій (відео)
Ясинувата — це важливий залізничний вузол для військ ворога, тому в соцмережах повідомляють, що удар був і по залізниці.
У тимчасово окупованій Ясинуватій, що неподалік Донецька горить склад з боєприпасами. Про це повідомляють у твіттер-акаунті IgorGirkin, який відстежує російсько-українську війну.
Вказується, що ударів завдано по залізничному вузлу, який активно використовують війська РФ для транспортування техніки та обладнання. Також є інформація, що внаслідок ударів спалахнув склад із боєприпасами.
Проросійські бойовики стверджують, що по Ясинуватій завдали удару 155-мм артилерією та з РСЗВ "Град". Усього випущено 5 снарядів та 10 ракет.
На момент написання новин офіційної інформації від Міністерства оборони України немає.
Нагадаємо, ЗМІ показали, куди може добивати українська артилерія M777, HIMARS та ОТРК "Точка-У". Також повідомлялося, що український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів.