ЗСУ завдали удару по складах РФ в окупованій Ясинуватій (відео)

Ясинувата — це важливий залізничний вузол для військ ворога, тому в соцмережах повідомляють, що удар був і по залізниці.

У тимчасово окупованій Ясинуватій, що неподалік Донецька горить склад з боєприпасами. Про це повідомляють у твіттер-акаунті IgorGirkin, який відстежує російсько-українську війну.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вказується, що ударів завдано по залізничному вузлу, який активно використовують війська РФ для транспортування техніки та обладнання. Також є інформація, що внаслідок ударів спалахнув склад із боєприпасами.

Проросійські бойовики стверджують, що по Ясинуватій завдали удару 155-мм артилерією та з РСЗВ "Град". Усього випущено 5 снарядів та 10 ракет.

[ + – ] Пожежа в Ясинуватій

На момент написання новин офіційної інформації від Міністерства оборони України немає.

Нагадаємо, ЗМІ показали, куди може добивати українська артилерія M777, HIMARS та ОТРК "Точка-У". Також повідомлялося, що український дрон "Валькірія" допоміг ЗСУ знищити склад боєприпасів.