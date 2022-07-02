Превентивный удар: белорусский депутат одобрил запуск ракет по Украине (видео)

По словам Олега Гайдукевича, военные направили ракеты на объекты, откуда могли атаковать Беларусь.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич поддержал ракетные обстрелы городов в Украине. Он выразил свою позицию в эфире телеканала "Беларусь 1".

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Политик признал, что военные запускали с территории Беларуси ракеты по Украине, хотя уверяет, будто они были нацелены не на мирных жителей. По его словам, таким образом белорусы обеспечивали собственную безопасность, именно поэтому сейчас воцарилась "спокойная" обстановка.

"Летели. И хорошо, что летели", — заявил Олег Гайдукевич. — "Была четкая информация, об это президент говорил на заседании Совета безопасности, что ракеты летели туда, откуда шла потенциальная угроза нанесения удара по Беларуси. Мы эту угрозу предотвратили и показали, что если будет хоть малейшее поползновение на Беларусь, будет ответ".

Депутат утверждает, что Беларусь не участвует в войне, которую Россия называет "специальной операцией". По его словам, белорусские солдаты не задействован в боевых действиях, но должны охранять границу, чтобы не допустить "нанесение удара России в спину".

Олег Гайдукевич также поддержал подавление протестов, которые вспыхнули в 2020 году в связи с переизбранием Александра Лукашенко на пост президента страны. Он считает, что успех "госпереворота" привел бы к введению войск НАТО в город Гродно и кровопролитию.

"Это 100%. И достаточно было бы захватить хоть один райисполком или какой-то город и потребовать военной помощи. И уже бы началась в стране гражданская война", — отметил политический деятель.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале российского вторжения. По словам президента, в Кремле хотят посеять ненависть между украинцами и белорусами, многие из которых не поддерживают войну.

Военный эксперт Константин Машовец утверждает, что армия Беларуси активно готовится к вторжению в Украину. Это маловероятный сценарий, ведь белорусское руководство осознает большие риски открытой конфронтации, но Россия активно подталкивает к ней.

Появилась информация, что гражданам Беларуси начали массово вручать повестки в военкоматы. В армию призывают мужчин, женщин и даже людей, которые уже служили или непригодны к несению военной службы. Повестки рассылают белорусам через факсы прямо на работу, а медиков заставляют подписывать документы о невыезде из страны.