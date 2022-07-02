Превентивний удар: білоруський депутат схвалив запуск ракет по Україні (відео)
За словами Гайдукевича, військові спрямували ракети на об'єкти, звідки могли атакувати Білорусь.
Депутат Палати представників Національних зборів Білорусі Олег Гайдукевич підтримав ракетний обстріл міст в Україні. Він висловив свою позицію в ефірі телеканалу "Білорусь 1".
Політик визнав, що військові запускали з території Білорусі ракети по Україні, хоча запевняє, ніби вони були не спрямовані на мирних жителів. За його словами, так білоруси гарантували власну безпеку, саме тому зараз запанувала "спокійна" ситуація.
"Летіли. І добре, що летіли", — заявив Олег Гайдукевич. — "Була чітка інформація, про це президент говорив на засіданні Ради безпеки, що ракети летіли туди, звідки йшла потенційна загроза завдання удару по Білорусі. Ми цій загрозі запобігли і показали, що якщо буде хоч найменший намір на Білорусь, буде відповідь".
Депутат стверджує, що Білорусь не бере участі у війні, яку Росія називає "спеціальною операцією". За його словами, білоруські солдати не задіяні у бойових діях, але мають охороняти кордон, щоб не допустити "завдання удару Росії в спину".
Олег Гайдукевич також підтримав придушення протестів, які спалахнули у 2020 році через переобрання Олександра Лукашенка на пост президента країни. Він вважає, що успіх "держперевороту" призвів би до введення військ НАТО в місто Гродно та кровопролиття.
"Це 100%. І достатньо було б захопити бодай один райвиконком чи якесь місто і вимагати військової допомоги. І вже розпочалася б у країні громадянська війна", — зазначив політичний діяч.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку російського вторгнення. За словами президента, в Кремлі хочуть посіяти ненависть між українцями та білорусами, багато хто з яких не підтримує війну.
Військовий експерт Костянтин Машовець стверджує, що армія Білорусі активно готується до вторгнення в Україну. Це малоймовірний сценарій, адже білоруське керівництво усвідомлює значні ризики відкритої конфронтації, але Росія активно підштовхує до неї.
З'явилася інформація, що громадянам Білорусі почали масово вручати повістки у військкомати. В армію призивають чоловіків, жінок і навіть людей, які вже служили чи непридатні для несення військової служби. Повістки розсилають білорусам через факси прямо на роботу, а медиків змушують підписувати документи про невиїзд із країни.