"Долго не продержатся": ВСУ нужно перекрыть снабжение изюмской группировки ВС РФ, — эксперт

По словам Олега Жданова, российская армия практически не воюет без железной дороги, по которой везут основные грузы, в том числе боеприпасы. Если отбросить ВС РФ подальше от Купянска, снаряды HIMARS будут долетать до ж/д линии.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои в районе Старого Салтова. Российские войска пытаются оттеснить ВСУ подальше от ветки снабжения через Купянск, которая служит основной артерией россиянам. Видео опубликовано на YouTube-канале Жданова.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Россияне даже восстановили мост через реку, чтобы восстановить железнодорожное сообщение. Кстати, российская армия без железной дороги не воюет, потому что основные грузы, боеприпасы они все равно везут железной дорогой", — пояснил Жданов. По его словам, если ВСУ удастся отбросить российские войска настолько, чтобы системы HIMARS, которые уже есть на вооружении Украины, доставали до железной дороги, то тогда изюмская группировка окажется без снабжения и долго не продержится.

[ + – ] Военный аналитик об изюмской группировке российских войск смотреть с 5:27.

Ранее Фокус сообщал, что, со слов президента Зеленского, артиллерийским системам HIMARS и прочим дальнобойным вооружениям, которые поставляют западные страны, отводится важная роль в уничтожении потенциала армии РФ.

Наши защитники с помощью HIMARS успешно ликвидируют командные пункты российских войск. В Минобороны считают, что такие атаки дают возможность снизить потенциал противника.