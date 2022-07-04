"Довго не протримаються": ЗСУ потрібно перекрити постачання ізюмського угруповання ЗС РФ, — експерт

За словами Олега Жданова, російська армія практично не воює без залізниці, по якій везуть основні вантажі, зокрема боєприпаси. Якщо відкинути ЗС РФ якомога далі від Куп'янська, снаряди HIMARS долітатимуть до залізничної лінії.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що в Харківській області тривають запеклі бої в районі Старого Салтова. Російські війська намагаються відтіснити ЗСУ якомога далі від гілки постачання через Куп'янськ, яка є основною артерією росіянам. Відео опубліковано на YouTube-каналі Жданова.

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"Росіяни навіть відновили міст через річку, щоб відновити залізничне сполучення. До речі, російська армія без залізниці не воює, бо основні вантажі, боєприпаси вони везуть все одно залізницею", — пояснив Жданов. За його словами, якщо ЗСУ вдасться відкинути російські війська настільки, щоб системи HIMARS, які вже є на озброєнні України, діставали до залізниці, тоді ізюмське угруповання опиниться без постачання і довго не протримається.

[ + – ] Військовий аналітик про ізюмське угруповання російських військ, дивитися з 5:27

Раніше Фокус повідомляв, що, за словами президента Зеленського, артилерійським системам HIMARS та іншим далекобійним озброєнням, які постачають західні країни, відводиться важлива роль у знищенні потенціалу армії РФ.

Наші захисники за допомогою HIMARS успішно знищують командні пункти російських військ. У Міноборони вважають, що такі атаки дозволяють знизити потенціал противника.