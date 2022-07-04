Под плотным огнем врага: бойцы ССО рассказали об эвакуации побратимов из тыла врага (видео)

Во время переправы ВС РФ начали четкий минометный обстрел, поэтому две группы военных попали в тяжелое положение. Бойцы сообщили, как они выходили из ситуации, и что делали дальше.

Бойцы движения сопротивления Сил специальных операций Украины рассказали об экс-фильтрации боевой группы из оккупированных территорий. Видео опубликовало Командование ССО в Фейсбуке.

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По словам военного, его группа возвращалась из боевого задания на оккупированной территории. По плану в 23:30 должна была начаться переправа через Северский Донец. Группа разделилась на две команды. Однако сразу же враг открыл по ним огонь. При чем, как отмечает боец, они были очень хорошо пристреляны или корректировались из беспилотника.

"Первая мина легла четко по шнурку, где заканчивается переправа, другая на нашем берегу. Мы залегли", — рассказывает боец.

Прилетало очень близко, обстрел длился около часа-полтора. Поэтому было принято решение переправится в 3 часа утра. Группа снова разделилась — часть бойцов переносили вещи, а часть была в лодке на переправе.

"Каждый понимал, что в любой момент может опять новый обстрел. Поэтому пытались работать быстро", — рассказывает другой боец.

По итогу обе группы вышли без потерь. А один из бойцов в конце пожелал минометчикам, которые обстреливали их, готовиться к новым подпалам.

Напомним, по данным The Times, в Украине есть отряд спецназа "Шаман", устраивающий диверсии на территории РФ.

Ранее бойцы ССО рассказали об обороне Северодонецка. Враг без разбора наносил удары по городу артиллерией.