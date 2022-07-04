Під щільним вогнем ворога: бійці ССО розповіли про евакуацію побратимів із тилу ворога (відео)

Під час переправи ЗС РФ розпочали чіткий мінометний обстріл, тому дві групи військових потрапили у скрутне становище. Бійці повідомили, як вони виходили із ситуації, і що робили далі.

Бійці руху опору Сил спеціальних операцій України розповіли про ексфільтрацію бойової групи з окупованих територій. Відео опублікувало Командування ССО у фейсбуці.

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За словами військового, його група поверталася з бойового завдання на окупованій території. За планом о 23:30 мала розпочатися переправа через Сіверський Донець. Група розділилася на дві команди. Однак одразу ж ворог відкрив по них вогонь. До того ж, як зазначає боєць, вони були дуже добре пристріляні або коректувалися з безпілотника.

"Перша міна лягла чітко по шнурку, де закінчується переправа, інша на нашому березі. Ми залягли", — розповідає боєць.

Прилітало дуже близько, обстріл тривав приблизно годину-півтори. Тому було ухвалено рішення переправитися о 3 годині ранку. Група знову розділилася — частина бійців переносила речі, а частина була в човні на переправі.

"Кожен розумів, що будь-якої миті може знову новий обстріл. Тому намагалися працювати швидко", — розповідає інший боєць.

За підсумками обидві групи вийшли без збитків. А один із бійців наприкінці побажав мінометникам, які обстрілювали їх, готуватися до нових підпалів.

Нагадаємо, за даними The Times, в Україні є загін спецназу "Шаман", який влаштовує диверсії на території РФ.

Раніше бійці ССО розповіли про оборону Сєвєродонецька. Ворог без розбору завдавав ударів по місту артилерією.