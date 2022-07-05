"Пишу текст левой рукой": лидер Демсокири рассказал о своем состоянии после ранения

По словам военного, врачи обещают, что когда-то он встанет на ноги. Однако все его боли сейчас не важны, так как ему удалось выжить в тот день.

Сооснователь и лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко рассказал о своем самочувствии после получения ранения под Харьковом. Об этом сообщается в публикации партии в Фейсбуке.

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По словам военного, он получил ранение в селе Дементеевка (Харьковская область), что недалеко от границ с РФ. Это был очень плохой день.

"Я пишу этот текст левой рукой. Не потому что не хочу, а потому что то, что осталось от правой, не работает. Левая нога также разорвана, но врачи говоря, что когда-то я смогу ходить", — пишет Гудыменко.

Сейчас все его боли не важны, так как Гудыменко удалось выжить. Тот день не стал последним. Как пишет лидер партии, ему тогда удалось выжить, а сотням и тысячам парням — нет. У каждого из погибших были свои жизни, планы, мечты, мысли, маленькие миры. Поэтому единственное, что ВСУ могут сделать — отомстить за каждого.

"Отомстить за смерть великих рыцарей и никогда не забывать их. Марвела, Шермана, Хоббита, Деда, Ромчика, пацана из нацгвардии, всех, кто полег и полежит не за себя — за нас всех. Отомстить любой ценой, отомстить без сроков давности, отомстить без милосердия и забвения", — пишет боец.

Напомним, о ранении Юрия Гудыменко стало известно 28 июня. Врачи оценивали его состояние как стабильное. Врачи заявили, что от бойца требуется только хорошее питание и позитивное мышление.