"Пишу текст лівою рукою": лідер "Демсокири" розповів про свій стан після поранення

За словами військового, лікарі обіцяють, що колись він стане на ноги. Проте весь його біль зараз не важливий, тому що йому вдалося вижити того дня.

Співзасновник і лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко розповів про своє самопочуття після отримання поранення під Харковом. Про це повідомляється в публікації партії у "Фейсбуці".

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За словами військового, він отримав поранення в селі Дементіївка (Харківська область), що неподалік від кордону з РФ. То був дуже поганий день.

"Я пишу цей текст лівою рукою. Не тому, що не хочу, а тому, що те, що залишилося від правої, не працює. Ліва нога також розірвана, але лікарі кажуть, що колись я зможу ходити", — пише Гудименко.

Наразі весь його біль зараз не важливий, бо Гудименку вдалося вижити. Той день не став останнім. Як пише лідер партії, йому тоді вдалося вижити, а сотням і тисячам хлопців — ні. Кожен із загиблих мав своє життя, плани, мрії, думки, маленькі світи. Тому єдине, що ЗСУ можуть зробити, — помститися за кожного.

"Помститися за смерть великих лицарів і ніколи не забувати їх. Марвела, Шермана, Гобіта, Діда, Ромчика, пацана з нацгвардії, всіх, хто поліг і поляже не за себе — за нас усіх. Помститися за всяку ціну, помститися без строків давності, помститися без милосердя та забуття", — пише боєць.

Нагадаємо, про поранення Юрія Гудименка стало відомо 28 червня. Лікарі оцінювали його стан як стабільний. Лікарі заявили, що від бійця потрібно лише гарне харчування та позитивне мислення.