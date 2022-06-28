Співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко отримав поранення фронті
Нині військовий перебуває в шпиталі, його стан оцінюється як стабільний.
27 червня під час артилерійського обстрілу РФ отримав поранення молодший сержант і співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко. Про це повідомляє пресслужба партії.
Юрія Гудименка було поранено під час російського артилерійського обстрілу. Нині військовий перебуває в шпиталі, його стан стабільний. У партії висловили подяку побратимам, які вивозили пораненого Гудименка, та лікарям, які боролися за його життя.Важливо
Хто такий Юрій Гудименко?
Юрій Гудименко — український блогер, телеведучий та історик, його колонки неодноразово публикував сайт Focus.ua. У 2018 році став співзасновником руху "Демократична сокира". З початком повномасштабного російського вторгнення вирушив добровольцем на фронт.
Відомо, що боєць служить у 130-му батальйоні сил територіальної оборони ЗСУ на посаді сапера.
Нагадаємо, 5 червня юрист Масі Найєм отримав серйозне поранення в голову. Як стало пізніше, він втратив око, а вціліле погано бачить.
19 червня Масі Найєм опублікував перше фото після отримання поранення.