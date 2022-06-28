Сооснователь "Демократичної сокири" Юрий Гудыменко ранен на фронте
Сейчас военный находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.
27 июня во время артиллерийского обстрела РФ получил ранение младший сержант ВСУ, сооснователь "Демократичної сокири" Юрий Гудыменко. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Юрий Гудыменко был ранен во время российского артиллерийского обстрела. Сейчас военный находится в госпитале, его состояние стабильное. В партии выразили благодарность побратимам, которые вывозили раненого Гудыменко, и врачам, которые боролись за его жизнь.Важно
Кто такой Юрий Гудыменко?
Юрий Гудыменко — украинский блогер, телеведущий и историк, чьи колонки неоднократно публиковались на сайте Focus.ua. В 2018 году стал сооснователем движения "Демократична сокира". С началом полномасштабного российского вторжения отправился добровольцем на фронт.
Известно, что боец служит в 130-м батальоне сил территориальной обороны ВСУ на должности сапера.
Напомним, 5 июня юрист Маси Найем получил серьезное ранение в голову. Как стало позднее, он лишился глаза, а уцелевший плохо видит.
19 июня Маси Найем опубликовал первое фото после получения ранения.