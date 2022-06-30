Співзасновника "Демократичної сокири" Гудименка поранили в ногу: що кажуть лікарі (фото)
Військовий отримав серйозне поранення під час артобстрілу ЗС РФ. Медики роблять все можливе — стан постраждалого оцінюють як стабільно важкий.
Молодшого сержанта ЗСУ, співзасновника руху "Демократичної сокири" Юрія Гудименка серйозно поранено в ногу, його стан — стабільно важкий. Про це повідомила у Facebook його дружина Наталія Смаглюк.
"Ліки не потрібні, все є. Лікарі, як боженьки, роблять все, що від них залежить. Про те, що сталося позавчора, стараюся не думати, тому що відновивши послідовність подій і дізнавшись про медичні аспекти, розумію, що все було надзвичайно складно і справа йшла на хвилини".
Від Гудименка, за її інформацією, зараз потрібно лише добре харчуватися та думати про хороше.
Юрія Гудименка поранили під час російського артобстрілу 28 червня, зараз військовий перебуває у шпиталі. Члени руху дякували побратимам, які вивозили пораненого Гудименка, та лікарям, які боролися за його життя.
Що відомо про Юрія Гудименка?
Гудименко — український блогер, телеведучий та історик. Його авторські колонки неодноразово виходили на сайті Focus.ua. У 2018 році він став співзасновником руху "Демократична сокира".
Після початку повномасштабної війни з РФ він вирушив добровольцем на фронт. Наразі він служить сапером у 130-му батальйоні сил територіальної оборони.
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