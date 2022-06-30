Співзасновника "Демократичної сокири" Гудименка поранили в ногу: що кажуть лікарі (фото)

Військовий отримав серйозне поранення під час артобстрілу ЗС РФ. Медики роблять все можливе — стан постраждалого оцінюють як стабільно важкий.

Молодшого сержанта ЗСУ, співзасновника руху "Демократичної сокири" Юрія Гудименка серйозно поранено в ногу, його стан — стабільно важкий. Про це повідомила у Facebook його дружина Наталія Смаглюк.

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"Ліки не потрібні, все є. Лікарі, як боженьки, роблять все, що від них залежить. Про те, що сталося позавчора, стараюся не думати, тому що відновивши послідовність подій і дізнавшись про медичні аспекти, розумію, що все було надзвичайно складно і справа йшла на хвилини".

[ + – ] Гудименко служить сапером у 130-му батальйоні сил тероборони

Від Гудименка, за її інформацією, зараз потрібно лише добре харчуватися та думати про хороше.

Юрія Гудименка поранили під час російського артобстрілу 28 червня, зараз військовий перебуває у шпиталі. Члени руху дякували побратимам, які вивозили пораненого Гудименка, та лікарям, які боролися за його життя.

Що відомо про Юрія Гудименка?

Гудименко — український блогер, телеведучий та історик. Його авторські колонки неодноразово виходили на сайті Focus.ua. У 2018 році він став співзасновником руху "Демократична сокира".

Після початку повномасштабної війни з РФ він вирушив добровольцем на фронт. Наразі він служить сапером у 130-му батальйоні сил територіальної оборони.

Нагадаємо, що 5 червня на фронті отримав серйозне поранення на думку під Слов'янськом адвокат Масі Найєм, брат колишнього українського нардепа Мустафи Найєма. В результаті Масі Найєм залишився без ока.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповідав на початку червня про осколкове поранення в обличчя. Попадання осколка він порівняв з ударом кулаком, від якого його повалило на землю.