Сооснователя "Демократичної сокири" Гудыменко ранили в ногу: что говорят врачи (фото)

Военный получил серьезное ранение во время артобстрела ВС РФ. Медики делают все возможное – состояние пострадавшего они оценивают как стабильно тяжелое.

Младший сержант ВСУ, сооснователь движения "Демократична сокира" Юрий Гудыменко серьезно ранен в ногу, его состояние – стабильно тяжелое. Об этом сообщила в Facebook его жена Наталья Смаглюк.

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"Лекарство не нужно, все есть. Врачи, как боженьки, делают все, что от них зависит. О случившемся позавчера стараюсь не думать, потому что восстановив последовательность событий и узнав о медицинских аспектах, понимаю, что все было чрезвычайно сложно и дела шли на минуты".

[ + – ] Гудыменко служит сапером в 130-м батальоне сил теробороны

От Гудыменко, по ее информации, сейчас требуется только хорошо питаться и думать о хорошем.

Юрия Гудыменко ранили во время российского артобстрела 28 июня, сейчас военный находится в госпитале. Члены движения благодарили побратимов, которые вывозили раненого Гудыменко, и врачам, которые боролись за его жизнь.

Что известно о Юрие Гудыменко?

Гудыменко — украинский блогер, телеведущий и историк. Его авторские колонки неоднократно выходили на сайте Focus.ua. В 2018 году он стал сооснователем движения "Демократична сокира".

После начала полномасштабной войны с РФ он отправился добровольцем на фронт. Сейчас он служит сапером в 130-м батальоне сил территориальной обороны.

Напомним, что 5 июня на фронте получил серьезное ранение в голову под Славянском адвокат Маси Найем, брат бывшего украинского нардепа Мустафы Найема. В результате Маси Найем остался без глаза.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказывал в начале июня об осколочном ранении в лицо. Попадание осколка он сравнил с ударом кулаком, от которого его повалило на землю.