"Нас накрыло Градом": лидера "Гонора" Филимонова ранило на фронте

Активист и исполнитель главной роли в фильме "Носорог" рассказал, что из него достали восемь осколков и эвакуировали в Днепр.

Лидер неформального объединения "Гонор" Сергей Филимонов получил осколочные ранения на фронте. Об этом он написал у себя Twitter, где он использует ник "Джевелин Байрактарович".

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В частности, активист сообщил, что из него достали восемь осколков и эвакуировали в Днепр.

"Нас накрыло градом. Меня ранило. Уже достали 8 осколков. Эвакуируют в Днепр", — рассказал Филимонов.

Вчера военный сообщал, что его подразделение работало под Лисичанском.

О ранении активиста у себя в Facebook написал известный адвокат Маси Найем, который месяц назад также получил тяжелое ранение в голову и лишился глаза.

"На фронте ранили моего друга Сергея Филимонова. Они попали под град. Сейчас его везут в больницу. Сил тебе. Много сил", — прокомментировал он.

Кто такой Сергей Филимонов?

Сергей Филимонов является лидером неформальной группы "Гонор". Это объединение киевских городских активистов, состоящих из бывших бойцов полка "Азов" и членов политической партии "Национальный корпус", которые противостоят незаконным застройкам в столице.

В марте прошлого года организовал акцию "Не слышишь? Увидишь" под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко. После столкновений ему объявили о подозрении в хулиганстве.

Ранее руководил киевским центром партии "Национальный корпус", а также воевал в составе добровольческого батальона "Азов". В 2014 году участвовал в освобождении Мариуполя и Марьинки. В боях под Иловайском получил осколочные ранения в руку и спину.

Сергей Филимонов сыграл главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог".

Напомним, 28 июня стало известно о ранении лидера "Демсокири" Юрия Гудыменко под Харьковом.

Сегодня военный сообщил, что его левая нога "разорвана", но врачи обещают, что он сможет ходить. Гудыменко подчеркнул, что "боли не важны, так как ему удалось выжить".