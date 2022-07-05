"Нас накрило Градом": лідера "Гонора" Філімонова поранило на фронті

Активіст і виконавець головної ролі у фільмі "Носоріг" розповів, що з нього дістали вісім осколків і його евакуювали до Дніпра.

Лідер неформального об'єднання "Гонор" Сергій Філімонов отримав уламкові поранення на фронті. Про це він написав у себе Twitter, де він використовує нік "Джевелін Байрактарович".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Зокрема, активіст повідомив, що з нього дістали вісім осколків та його евакуювали до Дніпра.

"Нас накрило градом. Мене поранило. Вже дістали 8 осколків. Евакуюють у Дніпро", — розповів Філімонов.

Вчора військовий повідомляв, що його підрозділ працював під Лисичанськом.

Про поранення активіста в себе у Facebook написав відомий адвокат Масі Найєм, який місяць тому також отримав тяжке поранення в голову і втратив очі.

"На фронті поранили мого друга Сергія Філімонова. Вони потрапили під град. Зараз його везуть до лікарні. Сил тобі. Багато сил", — прокоментував він.

Хто такий Сергій Філімонов?

Сергій Філімонов є лідером неформальної групи "Гонор". Це об'єднання київських міських активістів, які складаються з колишніх бійців полку "Азов" та членів політичної партії "Національний корпус", які протистоять незаконним забудовам у столиці.

Торік у березні організував акцію "Не чуєш? Побачиш" під Офісом Президента на підтримку активіста Сергія Стерненка. Після зіткнень йому оголосили про підозру в хуліганстві.

Раніше керував київським центром партії "Національний корпус", а також воював у складі добровольчого батальйону "Азов". У 2014 році брав участь у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У боях під Іловайськом отримав осколкові поранення в руку та спину.

Сергій Філімонов зіграв головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг".

Нагадаємо, 28 червня стало відомо про поранення лідера "Демсокири" Юрія Гудименка під Харковом.

Сьогодні військовий повідомив, що його ліву ногу "розірвано", але лікарі обіцяють, що він зможе ходити. Гудименко наголосив, що "болі не важливі, оскільки йому вдалося вижити".