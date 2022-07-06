Пьют и дебоширят: на оккупированной территории вводят сухой закон для солдат РФ — ГУР

В военной разведке отмечают, что массовое злоупотребление алкоголем подрывает дисциплину в оккупационной армии.

На временно оккупированных территориях Запорожской области пытаются запретить продажу алкоголя российским солдатам, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. К этим мерам решили прибегнуть, так как оккупанты в массовом порядке злоупотребляют алкогольными напитками, что приводит к нарушению дисциплины и массовым серьезным правонарушениям.

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"Участились случаи оставления мест несения службы, пребывание на огневых позициях в нетрезвом состоянии, нарушение правил пользования стрелковым оружием, ДТП с участием военнослужащих в нетрезвом состоянии", — отмечают в ГУР.

По данным разведки, пьянство достигло таких масштабов, что руководству комендатуры войск росгвардии и оккупационной "военно-гражданской администрацией" пришлось запретить продажу алкогольных напитков, в том числе пива, российским солдатам. Запрет действует на территории Михайловской и Раздольской громад.

Ранее ГУР заявило, что в российской армии отмечаются случаи дезертирства. Из-за больших потерь оккупанты пытаются бежать из оккупированной Херсонской области через Арабатскую стрелку в Крым.

20 июня Генштаб сообщал, что подразделения 1-го оккупационного корпуса ВС РФ отказываются воевать. Это также связано с большими потерями российской армии в войне с Украиной.

В начале июня в оккупированном Мелитополе зафиксирована нехватка холодильников для хранения тел убитых российских военнослужащих. По данным ГУР, проблему попытались решить, задействовав мощности местного мясокомбината, который переоборудовали в морг. Однако и это предприятие полностью забили телами, поэтому оно больше не в состоянии принимать новые "грузы 200".